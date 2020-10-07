Що відомо про померлих за останню добу від ускладнень коронавірусу на Волині

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Що відомо про померлих за останню добу від ускладнень коронавірусу на Волині

Протягом останньої доби п’ять випадків захворювання на коронавірус завершилися летально (міста Луцьк та Нововолинськ, Іваничівський, Луцький, Маневицький райони). Загалом за весь час пандемії в області від ускладнень хвороби померли 184 людини.

Про це йшлося сьогодні, 7 жовтня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що троє з 5 померлих за добу – жінки та двоє чоловіків.

Вік померлих – від 36 до 80 років. Усі 5 людей мали хронічні хвороби (недуги серцево-судинної системи, цукровий діабет, цироз печінки, панкреатит, ожиріння). Коронавірусна хвороба в усіх випадках, за її словами, протікала з ускладненнями.

Четверо із 5 хворих, що померли за останню добу, лікувалися в інфекційних стаціонарах, а мешканка Маневицького району за медичною допомогою не зверталася, померла вдома. Діагноз «коронавірус» їй поставили вже посмертно.

За словами Наталії Янко, показник летальності від коронавірусу в області становить 2%. Причини смертності у 90% випадків – розвиток вірусних пневмоній і наявність супутніх хвороб.

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