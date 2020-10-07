«Турция объявит дефолт по долгам в случае ужесточения глобальной ликвидности»

Турецкие компании и банки вскоре столкнутся с проблемами погашения около 300 млрд долларов долга из-за слабой экономики и валюты страны, указал Лахман в интервью греческому новостному сайту Liberal. Лахман сейчас является постоянным научным сотрудником Американского института предпринимательства (AEI)

По его мнению, турецкое правительство находится в состоянии отрицания экономических и финансовых проблем страны и не имеет твёрдой стратегии.

Отмечается, что турецкая лира упала до последовательных рекордных минимумов по отношению к доллару в этом году, поскольку правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана поощряло бум заимствований со стороны бизнеса и потребителей, а Центральный банк держал процентные ставки ниже уровня инфляции. Эта политика вызвала бум импорта, что привело к тревожному увеличению дефицита текущего счёта страны.

Аналитик добавил, что любой, кто оспаривает, насколько далеко Турция отклонилась от реальности, должен взглянуть на чрезмерно оптимистичные цели, содержащиеся в последней новой экономической программе, объявленной министром финансов и казначейства Бератом Албайраком в конце прошлого месяца. Албайрак — зять Эрдогана, напоминает издание.

«В то время как его страна переживает валютный кризис, а её экономика, зависящая от туризма и экспорта, готова принять ещё один удар от второй волны пандемий в Европе, господин Албайрак заверяет нас, что турецкая экономика полностью восстановится в 2021 году и будет расти почти на 6%», — сказал он.

Эксперт указал на 25-%-ое падение курса турецкой лиры в этом году и валютные резервы ЦБ, большая часть которых исчезла в попытках поддержать лиру.

«Как только условия глобальной ликвидности начнут ухудшаться, Турция станет одной из первых стран, объявивших дефолт по своему внешнему долгу», — уверяет Лахман. Он отметил, что ожидает более широкого долгового кризиса на развивающихся рынках, который ударит по мировой экономике.

«Проблема заключается в том, что развивающиеся экономики в целом вступили в кризис, вызванный пандемией, с чрезмерно высокими долгами и сегодня страдают от идеального шторма низких цен на сырьевые товары, слабых международных рынков и последствий пандемии. Это приводит к тому, что эти экономики переживают худшую рецессию за последние 90 лет и вызывают дефицит бюджета. Я считаю, что мы увидим много банкротств, как в Латинской Америке, так и в других крупных развивающихся экономиках, таких как Турция и Южная Африка», — заключил он.