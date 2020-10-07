Названы не удовлетворяющие россиян товары

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвало товары, качеством которых россияне чаще всего остаются не удовлетворены.

Больше всего претензий со стороны потребителей вызывают автомобильный бензин и мясные консервы — их качеством остались недовольны 66 и 60 процентов опрошенных соответственно. В первом случае причиной для недовольства стало несоответствие цены качеству, во втором — «ненатуральный состав и содержание вредных веществ».

Также нарекания вызывают колбасные изделия (57 процентов респондентов) и замороженные полуфабрикаты (59 процентов).

При этом в целом покупатели чаще остаются довольны качеством как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Лучший результат показали приправы, специи и пряности (довольны 86 процентов респондентов), а также мука, макароны, питьевая и минеральная вода (по 85 процентов).