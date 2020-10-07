Простая физика помогла раскрыть секрет строительства Великой пирамиды Гизы

Согласно оставленным трудам Геродота, в строительство были завлечены 100 тыс. человек. По информации Курта Мендельсона, британского физика, было достаточно 70 тыс. сезонных рабочих и 10 тыс. постоянных каменщиков.

Вацлав Смит решил обратиться к простой физике, чтобы выяснить истину. Так, масса сооружения равняется примерно 6,75 метрической тонны. Выходит, потенциальная энергия пирамиды составляет 2,4 триллиона джоуль. Путем некоторых вычислений можно прийти к выводу, что всего нужно было 5,3 млн человеко-дней. Всего за год получается 18 тыс. человеко-лет. При растягивании строительства на 20 лет потребовалось бы 900 человек.

Согласно подсчетам Смита, имелась нужда в дополнительных 2500 рабочих для укладывания камней и их выравнивания. Таким образом, всего было задействовано 3300 рабов. Если судить масштабно, то над возведением пирамиды работали 7000 человек. Это вместе с дизайнерами, перевозчиками материала, ремонтниками и т. д.

Несложные расчеты позволили выяснить, что для возведения сооружения столь больших масштабов не нужны были сотни тысяч рабочих. Потребовалось несколько тысяч. Правда, само строительство затянулось во времени, сегодня никто не может выделить два десятилетия на постройку даже самого масштабного здания.