На картине рождения Иисуса Христа нашли сюжет из будущего

Триптих «Алтарь Святого Колумба» содержит в левой части сцену принесения благой вести, а в правой – появление младенца Иисуса. Посередине изображено поклонение волхвов новорожденному Спасителю. Интересно, что на заднем плане можно увидеть крест с распятым Иисусом. Библия гласит, что распятие произошло, когда Христу было 33 года. Получается, на картине имеется отсылка к будущим событиям.

Рогир ван дер Вейден написал свою картину в 1455 году и, видимо, решил добавить спойлер или, как сегодня многие говорят, пасхалку. Пользователи Сети оценили внимательность Милены Мининой: пост в «Твиттере» за короткое время набрал 16 тыс. лайков и более 1,5 тыс. ретвитов.

Художник жил и творил после библейских событий, поэтому вполне мог добавить картине подобную особенность. В одном произведении искусства переплелось настоящее и будущее Иисуса Христа.

Некоторые пользователи обратили внимание на печальные лица людей, хотя, казалось бы, на свет появился малыш, а это большая радость. Наверное, все осознавали, какая печальная судьба ждет Иисуса.

Нашлись и те, кто уверен в тайном смысле картины, который могут понять только православные христиане. Непосвященные люди не в состоянии осознать сакральный смысл.

Искусствовед Зарина Асхари отметила, что триптих является классическим произведением религиозной живописи. В таких работах художники часто переплетают разные временные промежутки, давая отсылку к смыслу жизни и смерти Христа.

Картина Рогира ван дер Вейдена активно распространяется по Сети, продолжая удивлять людей.