Помощь края костыли муниципалитетов глава алтайского Минстроя отчитался старте отопительного сезона

7 октября состоялась онлайн-конференция министра строительства и ЖХК Алтайского края Ивана Гилева, темой которой стала подготовка региона к отопительному сезону. Глава ведомства доложил, что получение паспортов готовности идет в плановом режиме, все муниципальные образования якобы уже запустили подачу тепла, и никаких серьезных эксцессов зафиксировано не было. В то же время он отметил, что в целом ряде городов и районов есть серьезные проблемы, в том числе с запасами угля и долгами перед ресурсовиками. Поэтому расслабляться региональным властям некогда, ведь край как всегда намерен поддержать нуждающиеся территории и оперативно решать их проблемы.

По словам Гилева, за первую неделю работы по получению паспортов готовности к отопительному сезону документы были выданы 29 МО из 137. Гилев отметил, что если какие-то из МО не получат их к крайнему сроку 15 ноября, им придется работать без них и спешно устранять обнаруженные нарушения. Министр признал, что такие случаи в 2020 году будут — этого не избежать, однако назвать катастрофичной данную ситуацию нельзя. Впрочем, краевые власти делают все возможное, чтобы вывести регион на 100-процентную готовность. Отметим, что в прошлом году данный показатель был равен почти 95 %. На эти цели выделено порядка 2,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд — средства краевого бюджета.

Отдельно Гилев остановился на непростой ситуации, в которой ежегодно оказывается Каменский район. По словам министра, подготовка к зиме там традиционно складывается сложно, и решать проблемы приходится в ручном режиме. Бюджет района по-прежнему не в состоянии самостоятельно закрыть экономические проблемы теплоснабжающего предприятия. «К сожалению, все привыкли, что край помогает. Но объем этой поддержки с каждым годом все же снижается. Надеемся в результате через какое-то время выйти к тому, чтобы МО сам решал свои вопросы», — пояснил Гилев. Он отметил, что пока район начал топить жителей углем из собственных запасов, которые с подачи края были сформированы — на 4 млн рублей закупили порядка 1,5 тысяч тонн. Всего же на отопительный сезон им требуется около 50 тысяч тонн. 10 тыс из них придется выделить из резервных запасов края. «У нас нет задачи взять и сжечь резервный уголь, но помощь оказана будет», — признал глава алтайского Минстроя.

Он также рассказал о позиции правительства края относительно непростого положения в Славгороде, где МУП может быть передан в частные руки или распродан по частям. По словам Гилева, в настоящее время там идет процедура банкротства. Власти края понимают, что есть риски зайти в конкурсное управление, где предприятие попытаются выставить на торги. «Не буду делать выводы по обоснованности накопленных МУПом долгов. Но долг есть, и мы действительно опасаемся, что МУП может быть разделен или попадет в частные руки. Тем не менее необходимую работу мы там проводим», — заверил Гилев.

Министр отчитался и том, насколько города и районы края подготовлены к отопительному сезону относительно запасов угля. По его словам, для региона ставят высокую планку — 45-дневный запас по малой энергетике — это порядка 130 тысяч тонн. 26 МО уже сформировали положенный им объем, остальные — нет. Однако ни один муниципалитет не оказался пока в красной зоне, у каждого есть запас не менее, чем на семь дней. Кроме того, правительство края готово подстраховать любой из них в случае непредвиденной ситуации. «Пока помощь края — это костыли для МО, но без них пока никак», — признал Гилев. Тем не менее, он заверил, что причин для введения где-либо ЧС на территории края сейчас нет.

Отметим, что несмотря на заявления министра, поступают сообщения о проблемах со стартом отопительного сезона в ряде муниципалитетов.