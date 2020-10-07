Динамика коронавируса на 7 октября

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавируса – 11 115 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3019 без клинических проявлений.

Россия

11 115 новых заражений за сутки

6 699 человек за сутки выздоровело

202 за сутки умерло

1 248 619 зараженных за все время

231 479 зараженных на данную минуту

21865 человек умер за все время

На 4214 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,82%)

Москва

3229 новых заражений

1262 человека за сутки выздоровело

41 за сутки умерло

314 788 зараженных за все время

52 984 зараженных на данную минуту

5 442 человека умерло за все время

На 1926 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 3,63%)

Мир

329 626 новых заражения

225 198 человек за сутки выздоровело

5 792 за сутки умерло

35 813 384 заражённых за все время

7 930 142 зараженных на данную минуту

1 049 843 человек умерло за все время

На 98 636 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,01%)

США

(по данным на 7 октября)

7674 новое заражение

11 235 человек за сутки выздоровело

156 за сутки умерло

7 722 746 зараженных за все время

2 571 379 зараженных на данную минуту

215 822 человек умерло за все время

На 3717 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,14%)

Италия

(по данным на 6 октября)

2 677 новых заражения

1 418 человек за сутки выздоровело

28 за сутки умерло

330 263 зараженных за все время

60 134 зараженных на данную минуту

36 030 человека умерло за все время

На 1231 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,042%)

Украина

(по данным на 6 октября)

4 348 новых заражений

2 149 за сутки выздоровело

90 за сутки умер

234 584 зараженных за все время

126 663 зараженных на данную минуту

4 520 человека умерло за все время

На 2 109 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,66%)

Киев. Автор фото: Moahim

Белоруссия

(по данным на 6 октября)

394 новых заражений

73 за сутки выздоровело

6 за сутки умерло

81 090 зараженных за все время

4 846 заражено на момент времени

868 человек умер за все время.

На 315 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 6,5%)

Молдова

(по данным на 6 октября)

831 новых заражений

471 за сутки выздоровело

14 за сутки умерло

57 732 зараженных за все время

14 405 зараженных на данную минуту

1 389 человек умерло за все время

На 346 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,4%)

Церковь Сурб Ованес Мкртич в Конде. Автор фото: Ashot Arzumanyan

Армения

(по данным на 6 октября)

406 новое заражение

222 за сутки выздоровело

6 за сутки умерло

53 083 зараженный за все время

7 161 зараженных на данную минуту

990 человек умерло за все время

На 178 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,48%)

Казахстан

(по данным на 7 октября)

66 новых заражений

0 за сутки выздоровело

21 за сутки умерло

108 362 зараженных за все время

3 249 зараженных на данную минуту

1 746 человек умер за все время

На 45 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,38%)

Хива, Узбекистан

Узбекистан

(по данным на 6 октября)

397 новых заражений

425 за сутки выздоровело

4 за сутки умерло

59 343 зараженных за все время

2 796 зараженных на данную минуту

489 человек умерло за все время

На 32 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,14%)

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Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение, которым предусматривается обязательное уведомление о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край и не зарегистрированных по месту жительства на Ставрополье. Данная мера направлена на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции;

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Расходы бюджета Москвы на борьбу с пандемией превысили 213 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.