Динамика коронавируса на 7 октября

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавируса – 11 115 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3019 без клинических проявлений.
Россия
11 115 новых заражений за сутки
6 699 человек за сутки выздоровело
202 за сутки умерло
1 248 619 зараженных за все время
231 479 зараженных на данную минуту
21865 человек умер за все время
На 4214 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,82%)
Москва
3229 новых заражений
1262 человека за сутки выздоровело
41 за сутки умерло
314 788 зараженных за все время
52 984 зараженных на данную минуту
5 442 человека умерло за все время
На 1926 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 3,63%)
Мир
329 626 новых заражения
225 198 человек за сутки выздоровело
5 792 за сутки умерло
35 813 384 заражённых за все время
7 930 142 зараженных на данную минуту
1 049 843 человек умерло за все время
На 98 636 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,01%)
США
(по данным на 7 октября)
7674 новое заражение
11 235 человек за сутки выздоровело
156 за сутки умерло
7 722 746 зараженных за все время
2 571 379 зараженных на данную минуту
215 822 человек умерло за все время
На 3717 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,14%)
Италия
(по данным на 6 октября)
2 677 новых заражения
1 418 человек за сутки выздоровело
28 за сутки умерло
330 263 зараженных за все время
60 134 зараженных на данную минуту
36 030 человека умерло за все время
На 1231 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,042%)
Украина
(по данным на 6 октября)
4 348 новых заражений
2 149 за сутки выздоровело
90 за сутки умер
234 584 зараженных за все время
126 663 зараженных на данную минуту
4 520 человека умерло за все время
На 2 109 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,66%)
Киев. Автор фото: Moahim
Белоруссия
(по данным на 6 октября)
394 новых заражений
73 за сутки выздоровело
6 за сутки умерло
81 090 зараженных за все время
4 846 заражено на момент времени
868 человек умер за все время.
На 315 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 6,5%)
Молдова
(по данным на 6 октября)
831 новых заражений
471 за сутки выздоровело
14 за сутки умерло
57 732 зараженных за все время
14 405 зараженных на данную минуту
1 389 человек умерло за все время
На 346 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,4%)
- Церковь Сурб Ованес Мкртич в Конде. Автор фото: Ashot Arzumanyan
Армения
(по данным на 6 октября)
406 новое заражение
222 за сутки выздоровело
6 за сутки умерло
53 083 зараженный за все время
7 161 зараженных на данную минуту
990 человек умерло за все время
На 178 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,48%)
Казахстан
(по данным на 7 октября)
66 новых заражений
0 за сутки выздоровело
21 за сутки умерло
108 362 зараженных за все время
3 249 зараженных на данную минуту
1 746 человек умер за все время
На 45 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,38%)
Хива, Узбекистан
Узбекистан
(по данным на 6 октября)
397 новых заражений
425 за сутки выздоровело
4 за сутки умерло
59 343 зараженных за все время
2 796 зараженных на данную минуту
489 человек умерло за все время
На 32 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,14%)
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Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение, которым предусматривается обязательное уведомление о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край и не зарегистрированных по месту жительства на Ставрополье. Данная мера направлена на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции;
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Расходы бюджета Москвы на борьбу с пандемией превысили 213 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.