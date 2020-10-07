Мэр одного алтайского города ушел больничный подтвержденным коронавирусом

Ближайшие две недели глава Рубцовска Дмитрий Фельдман проведет на самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии на официальном сайте города. Как уточняют в администрации Рубцовска, градоначальник получил положительный тест на коронавирус.

По данным мэрии, положительный результат теста Фельдман получил 6 октября. Госпитализация мэру не потребовалась, он находится на амбулаторном лечении дома. В отсутствие главы его обязанности исполняет первый заместитель Владимир Пьянков.

Напомним, что двумя днями ранее СМИ сообщили о заражении ковидом главы Бийска Александра Студеникина — он также получил положительный тест на коронавирус. Об этом заявлял «ПолитСибРу» со ссылкой на источник. Позже информация подтвердилась. Впрочем, заражение не помешало ему лично поздравить городских педагогов с Днем учителя. 5 октября он вручил нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 17 педагогам наукограда. ИА «Банкфакс» уже направило запросы в мэрию города, а также уполномоченные ведомства для прояснения ситуации, а также описания мер административной или уголовной ответственности, которая может грозить Студеникину за создание условий для массового заражения граждан.

Добавим, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко также заразился COVID-19 22 сентября. Глава региона изначально изолировался дома. Несмотря на температуру, он продолжил работать удаленно. 27 сентября губернатора госпитализировали с двухсторонней пневмонией. В официальном комментарии правительства было указано, что в настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный. 30 сентября глава региона записал видео для подписчиков в Instagram. Он рассказал о своем самочувствии, поблагодарил за поддержку и призвал соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться коронавирусом.