Ранок 7 жовтня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди

За останню добу в Україні виявили 4 753 випадки коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 7 жовтня сягнула 239 337.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (685).

Одужали за минулу добу 2 569 людей, за весь час пандемії — 105 970.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 77 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 597.

На Волині за увесь час захворіло 9 037 людей, з них за останню добу — 157. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 184 людини, п’ять — за останню добу.