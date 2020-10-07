Владимир Путин 7 октября принимает поздравления

Несмотря на день рождения, у президента ожидается насыщенный рабочий день, а вечером он встретится с друзьями

Президент России Владимир Путин в среду, 7 октября, отмечает 68-й день рождения — в шестнадцатый раз на посту главы государства. Судя по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, день обещает быть не только праздничным. Как ожидается, президент проведет более десятка телефонных разговоров по насыщенной международной повестке, а также будет плотно заниматься текущими российскими делами. При этом поздравления от близких по традиции отложены на вечер. «Что касается остатка дня, то, наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает», — рассказал Песков.

Владимир Путин по-разному отмечает свои дни рождения. Например, свой первый день рождения в президентской должности (48 лет) Владимир Путин отметил в гПавловске, пригороде Санкт-Петербурга. Празднование проходило в ресторане русской кухни «Подворье». В тот же день Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, а вечером посетил премьеру оперы Петра Чайковского «Мазепа» в Мариинском театре.

Путин много общается и с рядовыми гражданами

В 2004 году по случаю дня рождения Владимира Путина в Стрельне (Санкт-Петербург) в Константиновском дворце был дан торжественный ужин, а вечером в Нижнем парке организован фейерверк. По информации СМИ, на торжество, в частности, были приглашены почетные граждане Петербурга Кирилл Лавров, Игорь Спасский.

7 октября 2013 года президент находился на индонезийском острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Таким образом, день рождения Владимира Путина оказался вполне рабочим. Перед началом пленарного заседания лидеры стран АТЭС поздравили российского президента с днем рождения. Хозяин встречи, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре. Премьер Японии Синдзо Абэ во время двусторонней встречи преподнес президенту России в подарок сакэ, а председатель КНР Си Цзиньпин — торт. «Я предложил китайским друзьям поднять по рюмке водки по поводу этого события. Они не отказались, мы так и сделали, — рассказал впоследствии Владимир Путин.

Владимира Путина уважают и на международной арене

В прошлом году, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин отметил свой 67-й день рождения на природе в кругу родных и близких. Утром 7 октября главу российского государства поздравили по телефону лидеры ряда стран СНГ, а накануне Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил Туву, где побывал в сибирской тайге и поднимался в горы.

Известно, что большинство подарков, которые получает сам Путин ко дню рождения или другим праздникам, хранятся в Президентской библиотеке в Кремле.

В ходе одной из прямых линий с россиянами Путин поделился советом отца, который теперь уже передал внукам: «Не врать!» Видимо, поэтому глава государства, говоря о тех или иных проблемах, так любит повторять, что его позиция «прямая, честная и понятная».

Нынешний день рождения президент отметит с самыми близкими

Путин признавался, что ему поначалу «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время. Однако говоря о возможности в какой-то момент «сойти с дистанции», президент упоминает чувство ответственности за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить».

Глава государства указывал, что воспринимает свою должность не только как работу, а еще и как судьбу: «Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уже уйти. Дело совершенно не в этом. Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь».

Редакция «Блокнота» поздравляет главу государства Владимира Путина с днем рождения, желает ему крепкого здоровья и только хороших новостей!