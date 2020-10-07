Татарстанцы записали поздравление Путину с днем рождения

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина с днем рождения. Видео с поздравлением президента РФ Минниханов опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

В записи ролика приняли участие несколько человек, которые по очереди обратились к главе государства.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы желаем вам крепкого-крепкого здоровья и чтобы у нас все было хорошо, мир — самое главное», — сказала одна из участниц.

«Искренне желаю вам всего самого наилучшего, а также чтобы наши граждане гордились вами и нашей страной», — отметила девушка. Еще одна героиня видео пожелала Путину семейного благополучия и простого человеческого счастья.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Татарстан искренне поздравляет вас с днем рождения и желает процветания нашей родине», — сказал Минниханов.