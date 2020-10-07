Еще один алтайский мэр заразился коронавирусом

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман заразился коронавирусной инфекцией, пишет «Местное время». Положительный тест он получил 6 октября.

Дмитрий Фельдман

Altapress.ru

Фельдман проведет две недели на самоизоляции дома. Обязанности главы временно будет исполнять первый заместитель Владимир Пьянков.

Госпитализация мэру не потребовалась.

Ранее стало известно, что глава Бийска Александр Студеникин также получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на удаленку.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко находится в больнице с двусторонней пневмонией.

Глава Барнаула Вячеслав Франк чувствует себя хорошо, а его анализы показали отрицательный результат.

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