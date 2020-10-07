SPLETNIK.RU поддерживает проект «Доброшрифт»

Вы, наверное, заметили, что сегодня логотип NEWSTES.RU выглядит по-другому: это потому, что мы присоединились к акции проекта «Доброшрифт», который использует особенный шрифт, чтобы привлечь внимание к проблемам детей с ДЦП. Почему именно шрифт? Потому что детям с ДЦП написание даже одной буквы дается с невероятным трудом.

Во Всемирный день ДЦП, который отмечается в первую среду октября, все желающие присоединиться к акции могут использовать шрифт, созданный на основе прописей детей с ДЦП: чем больше компаний и людей используют его, тем больше людей узнают о проекте и тем больше детей и их семей, нуждающихся в помощи, смогут ее получить. В России же тысячи детей с детским церебральным параличом нуждаются в физической и логопедической реабилитации!

Скачать и использовать Доброшрифт может каждый! Внести свой вклад можно и другим способом: например, заказав худи или фирменный мерч или пожертвовав любую сумму на сайте доброшрифт.рф.

Проект «Доброшрифт» основан агентством SMETANA и Росбанком в 2019 году при поддержке фонда «Подарок Ангелу», который занимается системной реабилитацией детей с ДЦП. Уже второй год Росбанк поддерживает «Доброшрифт» в качестве генерального партнера проекта: в этом году банк изменил шрифт на вывеске своего головного офиса. Генеральным информационным партнером проекта является «Яндекс».

В акции участвуют сотни компаний. В прошлом году она охватила около 30 миллионов человек по всей стране и стала одним из самых ярких и успешных социальных проектов: удалось собрать 16 миллионов рублей для нуждающихся детей и их семей.