Путин в свой день рождения проведет серию международных телефонных разговоров

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Президент России Владимир Путин

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, проведет больше десяти международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Отмечается, что переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в этот день не запланировано.

Путину в текущем году исполняется 68 лет.

По словам Пескова, президент по-разному празднует свой день рождения. В этот раз в первую половину дня он переговорит с десятками зарубежных коллег. Далее его ждут внутренние дела, а остаток дня глава государства проведет с друзьями, родными и близкими людьми.

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