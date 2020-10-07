Пашинян встретился с лидером непризнанной Нагорно-Карабахской Республики

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Никол Пашинян

Tigran Mehrabyan/Government Press Office/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах и провел совещание с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араиком Арутюняном. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер провел совещание с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом. Министр обороны Арцаха, командующий армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян доложил главам двух армянских республик оперативную ситуацию на передовой», — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нарышкин сообщил об устремлении террористов в Карабах

— В СВР считают, что Азербайджан и Армения сядут за переговоры при международном содействии

— Фархад Ахмедов рассказал, в чем не прав обратившийся к Путину Рубен Варданян

Источник