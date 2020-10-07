Instaram заблокировал аккаунт алтайского министерства из-за подозрений накрутке подписчиков

Администрация Instaram заблокировала официальный аккаунт Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, заподозрив ведомство в накрутке подписчиков. Об этом сообщается в новом аккаунте министерства в этой соцсети. При этом вся «накрутка», как отмечают в Минприроды, заключается в притоке всего 1 тысячи подписчиков за два года.

Пресс-служба министерства отмечает, что старый аккаунт оказался заблокирован сразу после того, как на него подписался «юбилейный», тысячный пользователь. Об этом на странице даже опубликовали отдельный пост, однако он провисел недолго. После блокировки в министерстве пытались вернуть аккаунт, но безуспешно. В пресс-службе «Банкфаксу» рассказали, что выполнили все инструкции администрации соцсети – переписали от руки полученный код и сфотографировались с ним, чтобы доказать, что ведением страницы занимается живой человек, а не робот. Однако ответа на фото в пресс-службе уже не получили. Не возымели эффекта и объяснения, что аккаунт не принадлежит коммерческой структуре, которой была бы необходима накрутка подписчиков, тем более в таком количестве – всего тысяча человек.

Техподдержка только вернула файлы, использованные на старом аккаунте, причем фотографии, видео и тексты оказались разделены по разным папкам. Восстанавливать старые посты в новом аккаунте сотрудники министерства не стали. «Прежние сториз и посты уже не вернуть, но мы будем стараться продолжать рассказывать самое важное и интересное о себе и нашем деле – охране природы. Будьте всегда с нами. И не забывайте ставить лайки, комментировать и подписаться на нашу страничку!» — указали в пресс-службе в первой и пока единственной записи на новом аккаунте.