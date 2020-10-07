Ульяновские медики, сражающиеся с ковидом, пожаловались генпрокурору: с них начали удерживать деньги

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Ульяновские медики, сражающиеся с ковидом, пожаловались генпрокурору: с них начали удерживать деньги

Медработники утверждают, что не получают положенные по закону выплаты за работу в особо опасных условиях

Ульяновские медики обратились к главе региона Сергею Морозову и генеральному прокурору России Игорю Краснову с жалобой на то, что им, работающим с больными коронавирусной инфекцией, не выплачивают положенные по закону дополнительные средства. От лица медицинских работников выступил юрист Дмитрий Сальников – копия письма имеется в распоряжении редакции «Блокнота».

«Ко мне, как к юристу-правозащитнику, обратились члены трудового коллектива — медицинский персонал ГУЗ ГКБ №1 (Перинатальный центр) г. Ульяновска, проспект Сурова, 4 — акушерского обсервационного отделения для оказания медицинской помощи пациентам с неблагополучным эпидемиологическим анамнезом по COVID-19 и с признаками респираторной инфекции, новой коронавирусной инфекции. Я, от лица медиков, работников Перинатального центра, в форме открытого письма обращаюсь к вам, Сергей Иванович, как к губернатору Ульяновской области, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, которая происходит в указанном медицинском учреждении», — отмечается  в обращении.

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По его словам,  суть заключается в следующем: «Врачи, медсестры, младший медперсонал ежедневно рискуют жизнью и здоровьем, оказывая медицинскую помощь гражданам с наличием коронавирусной инфекции COVID-19, однако, положенные Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484 выплаты, они, с их слов, не получали вообще. Выплаты медперсоналу по Постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №415 и по Указу губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 до октября 2020 года медперсонал указанного медучреждения частично получал, однако, как, сообщают медработники, с октября 2020 года с них начали удерживать ранее выплаченные денежные средства по 415-му Постановлению Правительства РФ и по 42-му Указу губернатора Ульяновской области, якобы как ошибочно начисленные».

По словам Сальникова, который в свою очередь ссылается на  членов трудового коллектива, «руководство лечебного учреждения в устной форме заявляет, что им не положены никакие выплаты за работу с пациентами с COVID-2019».

«Обращения в районную и областную прокуратуру не дали результата. Кроме того, по словам отдельных сотрудников, руководство напрямую заявляет: урезание выплат работникам — это следствие их обращения в прокуратуру», — говорится  в открытом письме.

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В разговоре с «Блокнотом» Сальников подтвердил, что принял решение отстаивать интересы обратившихся к нему за помощью медработников. «Мы все помним послание нашего президента Владимира Владимировича Путина от 15 мая 2020 года, в котором он в жесткой форме потребовал, чтобы «ковидные» выплаты дошли до всех адресатов, и обещал «спросить» с руководителей регионов за неисполнение. Я полагаю, что губернатор не допустит, чтобы в Ульяновской области руководство отдельных медучреждений действовало бы вразрез с линией высшего руководства страны», — пояснил юрист,  выразив надежду, что Сергей Морозов незамедлительно вмешается в ситуацию, и она благополучно разрешится. «Как бы то ни было, настрой у моих доверителей серьезный, и мы будем использовать все законные способы для достижения цели», — отметил Сальников. Он признал, что если ситуация не будет решена, то многим медработникам, которые считают себя дискриминированными, не останется ничего другого, как написать заявления об увольнении.

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Напомним, в минувшем мае Владимир Путин жестко  раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет», — заявил тогда глава государства.

Отметим, что Ульяновская область стабильно входит в топ-15 регионов страны по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

«Блокнот» просит считать данную публикацию официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ