Ульяновские медики, сражающиеся с ковидом, пожаловались генпрокурору: с них начали удерживать деньги

Медработники утверждают, что не получают положенные по закону выплаты за работу в особо опасных условиях

Ульяновские медики обратились к главе региона Сергею Морозову и генеральному прокурору России Игорю Краснову с жалобой на то, что им, работающим с больными коронавирусной инфекцией, не выплачивают положенные по закону дополнительные средства. От лица медицинских работников выступил юрист Дмитрий Сальников – копия письма имеется в распоряжении редакции «Блокнота».

«Ко мне, как к юристу-правозащитнику, обратились члены трудового коллектива — медицинский персонал ГУЗ ГКБ №1 (Перинатальный центр) г. Ульяновска, проспект Сурова, 4 — акушерского обсервационного отделения для оказания медицинской помощи пациентам с неблагополучным эпидемиологическим анамнезом по COVID-19 и с признаками респираторной инфекции, новой коронавирусной инфекции. Я, от лица медиков, работников Перинатального центра, в форме открытого письма обращаюсь к вам, Сергей Иванович, как к губернатору Ульяновской области, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, которая происходит в указанном медицинском учреждении», — отмечается в обращении.

Медики вынуждены обращаться за помощью к генпрокурору России

По его словам, суть заключается в следующем: «Врачи, медсестры, младший медперсонал ежедневно рискуют жизнью и здоровьем, оказывая медицинскую помощь гражданам с наличием коронавирусной инфекции COVID-19, однако, положенные Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484 выплаты, они, с их слов, не получали вообще. Выплаты медперсоналу по Постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №415 и по Указу губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 до октября 2020 года медперсонал указанного медучреждения частично получал, однако, как, сообщают медработники, с октября 2020 года с них начали удерживать ранее выплаченные денежные средства по 415-му Постановлению Правительства РФ и по 42-му Указу губернатора Ульяновской области, якобы как ошибочно начисленные».

По словам Сальникова, который в свою очередь ссылается на членов трудового коллектива, «руководство лечебного учреждения в устной форме заявляет, что им не положены никакие выплаты за работу с пациентами с COVID-2019».

«Обращения в районную и областную прокуратуру не дали результата. Кроме того, по словам отдельных сотрудников, руководство напрямую заявляет: урезание выплат работникам — это следствие их обращения в прокуратуру», — говорится в открытом письме.

Врачи надеются, что ульяновский губернатор их услышит

В разговоре с «Блокнотом» Сальников подтвердил, что принял решение отстаивать интересы обратившихся к нему за помощью медработников. «Мы все помним послание нашего президента Владимира Владимировича Путина от 15 мая 2020 года, в котором он в жесткой форме потребовал, чтобы «ковидные» выплаты дошли до всех адресатов, и обещал «спросить» с руководителей регионов за неисполнение. Я полагаю, что губернатор не допустит, чтобы в Ульяновской области руководство отдельных медучреждений действовало бы вразрез с линией высшего руководства страны», — пояснил юрист, выразив надежду, что Сергей Морозов незамедлительно вмешается в ситуацию, и она благополучно разрешится. «Как бы то ни было, настрой у моих доверителей серьезный, и мы будем использовать все законные способы для достижения цели», — отметил Сальников. Он признал, что если ситуация не будет решена, то многим медработникам, которые считают себя дискриминированными, не останется ничего другого, как написать заявления об увольнении.

Юрист Дмитрий Сальников согласился отстаивать права медиков

Напомним, в минувшем мае Владимир Путин жестко раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет», — заявил тогда глава государства.

Отметим, что Ульяновская область стабильно входит в топ-15 регионов страны по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

«Блокнот» просит считать данную публикацию официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ