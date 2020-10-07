Путин заявил о создании системы дистанционного обучения

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы образования с учителями и студентами педагогических вузов в ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции. В ее рамках российский лидер заявил о создании в стране системы дистанционного обучения.

Путин пояснил, что это вынужденная мера. «Просто жизнь заставляет нас такую систему создавать», – сказал он, имея в виду пандемию коронавирусной инфекции. Из-за нее с апреля текущего года педагогам пришлось проводить занятия с учениками в онлайн-режиме. На настоящий момент большинство школ и вузов работают в обычном режиме.

Отмечается, что применяться система будет по необходимости, сообщает РИА Новости. По словам президента, существует множество платформ для дистанционного обучения, однако, нужна их систематизация. Также для их использования обеспечить широкополосный интернет.

Дистанционное обучение в России становится нормой

Замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк заявил об увеличении числа российских школ, ушедших на карантин. «Примерно половина» из них, по его словам, закрылась по причине острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Всего в стране насчитывается порядка 42 тыс. школ. Как отметил Басюк в эфире радиостанции «Комсомольская правда», от общего количества всего на карантине сейчас находится 3% средних образовательных учреждений. Это около 1,2 тыс.

Басюк добавил, что за первую неделю сентября заболели COVID-19 и не вышли на работу около тысячи учителей. «При этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей находится в норме», — сказал он.

По состоянию на 17 сентября министр просвещения Сергей Кравцов говорил о закрытии 0,1% школ из-за коронавируса. Позднее, 28 сентября, в Минпросвещения заявили о карантине в 111 школах.