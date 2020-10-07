​Санаторий минобороны полыхает в Крыму

В Ялте на побережье Черного моря загорелся санаторий министерства обороны России. Судя по видео, которое публикую СМИ, огнем охвачена практически вся крыша здания. По последним данным, возгорание еще не потушили.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 06:15. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. метров.

К тушению привлекли 43 человека, задействовано 13 единиц техники, сообщили РИА «Новости» в МЧС России.

В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что в качестве предварительной причины пожара рассматривается замыкание электропроводки. Там уточнили, что эвакуировано 370 человек.