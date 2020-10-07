Страх и ненависть в Лас-Вегасе, человек-паук и жертва дементора: Навальный рассказал Дудю о своем отравлении и «Новичке»

Интервью оппозиционера и его жены длится почти два с половиной часа и касается разных тем, но в основном того, что случилось в самолете Томск — Москва.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, выздоравливающий после отравления и продолжительного пребывания в коме, дал в Берлине интервью известному журналисту и блогеру Юрию Дудю. В съемках также участвовала жена политика Юлия. «Блокнот» выбрал самые важные и яркие реплики из этой долгой (почти 2,5 часа) беседы.

Навальный продолжает настаивать на том, что его отравил президент РФ Владимир Путин (то же самое он заявлял в интервью немецкой прессе). По его версии, российские власти хотели его устранить перед парламентскими выборами, так как опасались его возросшего влияния.

Реабилитация продвигается медленно, но верно. Руки еще трясутся при попытке налить воду из бутылки. Врач заставил учиться жонглировать. «Поэтому скоро вы увидите, как я еду на одном колесе, достаю кролика из шляпы», — попытался пошутить Алексей, добавив, что также делает упражнения, чтобы не путать право и лево.

Все-таки этот «Новичок» разрушает нервную систему, но нужно восстанавливаться, но все будет очень хорошо, и я поправлюсь.

Навальный говорит, что они со сторонниками решили замочить «Единую Россию» умным голосованием, «что, собственно, и сделали в Томске и Новосибирске». Ради этого команда оппозиционера во главе с ним самим и ездила в эти два города, снимая там расследования о «местных жуликах».

«Было понятно, что за нами достаточно плотно следили, но никто нас не беспокоил».

По словам Навального, утром перед вылетом из Томска в Москву у него было прекрасное настроение. «Все было хорошо, встал, пошел в душ, оделся, поехал в аэропорт, в аэропорту все прекрасно, чувствовал себя отлично, какие-то конфеты купил — ну то есть я просто потом анализировал и думал, а когда же мне первый раз поплохело? И пришел к выводу, что в аэропорту все было отлично, потому что меня не занимало ничто другое, кроме как купить сибирских конфет детям», — вспоминает Алексей.

Навальный рассказал, что сел в самолет с радостным предвкушением 3,5 часа полета, в течение которых его никто не будет беспокоить, и включил на ноутбуке «Рика и Морти» (оказывается, он всегда так делает на взлете).

Поэтому я знаю точно, на какой ровно минуте мне стало плохо, потому что я потом открыл компьютер…

Юрий Дудь, который сам часто летает, удивился тому, что Навальный пользовался ноутбуком на взлете: это запрещено правилами безопасности воздушных перевозок, и экипаж традиционно требует выключить или перевести в режим полета все электронные устройства. Алексей заявил, что знает об этом, но в тот раз стюардессы авиакомпании S7 «проигнорировали» нарушение запрета с его стороны. «Рассказываю как есть», — пококетничал Навальный, как бы признаваясь в несоблюдении правил поведения пассажира на борту.

Смотрю «Рика и Морти», обычно меня это так увлекает, хотя все серии уже сто раз смотрел, но чё-то как-то на 20-й минуте как-то перестало мне интересно смотреть этого «Рика и Морти», я чувствую, что холодный пот льется по мне, и это очень странное ощущение.

По словам оппозиционера, за последнее время многие люди задавали ему вопрос: каково это — умирать от «Новичка»? Он отвечает, что это очень сложно описать, поскольку такие ощущения человек не испытывает «никогда в обычной жизни». Навальный утверждает, что в принципе можно представить себе, как тебе отрезают ногу бензопилой и какие при этом «базовые ощущения», а тут — ни в какое сравнение: «по тебе льется холодный пот, и ты чё-то чувствуешь, как-то так плохо совсем становится».

Алексей утверждает, что при появлении этого странного и пугающего ощущения закрыл компьютер и попросил сидевшую с ним рядом пресс-секретаря Киру Ярмыш поговорить с ним, чтобы попытаться сконцентрироваться. «Чё-то начала говорить, я вижу — рот открывается, чё-то говорит, но не очень понятно», — вспоминает он.

После этого, по словам Навального, он хотел взять воду с тележки провозившего ее мимо бортпроводника, а потом передумал и решил пойти в туалет и умыться. «И уже как-то босиком пошел умылся раз, умылся два, посидел минуту, потом думаю — еще посижу, а потом — нет, тогда не смогу уже выйти сам», — описывает Алексей свои действия на борту самолета.

Наиболее близким описанием своих ощущений от отравления он назвал сюжет с дементором из «Гарри Поттера». «Роулинг пишет, что дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит. Вот абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение — типа я щас умру», — делится пережитым Алексей. Ранее в СМИ неоднократно писали, что на борту самолета Навальный испытывал нестерпимую боль и даже кричал из-за нее. Эти крики слышны на видео из салона, снятом одним из случайных попутчиков оппозиционера. Сейчас он объясняет эти крики тем, что ему «уже что-то начало чудиться там в голове», но отрицает возникновение боли. «Это хуже чем больно», — говорит Алексей, в очередной раз ссылаясь на ужасающее воздействие отравляющего вещества.

Химическое оружие — оно запрещено на самом деле совершенно правильно, и это совершенно ужасные штуки эти, «Новичок» этот, ФОС и все остальное.

Навальный рассказал, что занимал туалет минут 10 и на выходе увидел «ряд недовольных людей». По его словам, на тот момент он осознавал, что не может пойти на свое место и вынужден просить о помощи.

Как-то даже неожиданно для себя я поворачиваюсь к бортпроводнику и говорю: «Меня отравили, я щас умру». И просто ложусь ему под ноги. Это звучит сейчас… Это дичь. И бортпроводник смотрит на меня с легкой ухмылкой, потому что думает: «Какой-то типа ненормальный»… И он подумал, наверное, что меня отравили типа… ну… томатным соком или макаронами. И он, видимо, хотел сказать, что «мы здесь не могли вас ничем отравить», но я уже ничего не слушал, я лег под ноги с твердым намерением умирать, потому что <…> весь организм говорит тебе: «Алексей, пора прощаться».

Лежал Навальный на полу рядом с бортовой «кухней», возле туалета. Он рассказывает, что слышал голоса, которые говорили, что «у мужчины сердечко прихватило», и призывали его «не отключаться». Потом он «осознал себя снова в больнице». «Жизнь моя передо мной не мелькала, лица родных, ничего такого», — поделился Алексей.

Алексей Навальный после выхода из комы

Юлия Навальная, которая тоже участвовала в интервью, описала свои переживания месячной давности выражением «главное было не дать слабину, не расслабиться». По ее словам, о случившемся она узнала в 6:40 мск из звонка Киры Ярмыш. Жена собиралась встречать Алексея в аэропорту (он должен был прилететь около 08:00, поэтому уже не спала), но услышала: «Юля, не волнуйся, у Алексея отравление, самолет посадили в Омске».

Юлия нашла рейс в Омск через два часа, собралась, «как в кино» (выдернула вещи из шкафа, не глядя, и швырнула в чемодан), и вылетела. Таксист по счастливой случайности успел «очень хорошо» довезти ее до аэропорта. На тот же рейс по такой же счастливой случайности успел директор ФБК Иван Жданов.

Навальный утверждает, что выжил благодаря пилотам, которые экстренно посадили самолет в Омске, и врачам скорой, которые сразу же вкололи противоядие (тот же атропин, который является универсальным антидотом и которым его впоследствии лечили немецкие медики в берлинской клинике Charite).

Они (пилоты и медики омской скорой помощи) действовали по инструкции. Прелесть ситуации в том, что они просто очень классно выполнили свою работу по инструкции. Но в России как устроено — когда все работают по инструкции четко, это, скорее, цепь счастливых случайностей, увы.

По словам Алексея, у него была кома третьей степени, самая глубокая. Он пробыл в ней 18 дней, в течение которых ему давали «наркоту», и потом ему пришлось от нее «отходить», испытывая мучительные галлюцинации. Свои переживания Навальный сравнивает с историями героев Пелевина и Хантера Томпсона, но уточняет, что в жизни все гораздо хуже и страшнее, чем в книжках. «Я не верю, что кто-то платит за это деньги», — сказал он о наркотиках.

Навальный пересказал одну из своих галлюцинаций: жена и Иван Жданов, стоя у его койки, говорят ему, что он попал в страшную аварию в Берлине, но приехал японский профессор, который сделает ему новые ноги, и все это выглядело как в фильме «Человек-паук». «Это было не то, что »видел«, это было реальнее, чем ты», — заявил он Дудю.

Юлия Навальная в омской больнице

Юлия Навальная объяснила свое решение перевезти Алексея на лечение за границу, потому что в России «правду не скажут». По ее словам, в омской больнице на встрече с главврачом и его заместителем присутствовало много чиновников — в частности, заместители министра здравоохранения Омской области, и она не понимала, что эти люди там делают. Напомним, сначала соратники оппозиционера хотели отправить его в Таллинн, но потом было принято и согласовано решение транспортировать пациента в Берлин. Спецборт оплатил фонд Cinema for Peace.

На вопросы о том, что это был за яд, которым его отравили, и как он попал в его организм, Алексей отвечает: «Никто не знает».

Это суперсекретная фигня, и само обладание этим «Новичком» — это боевое отравляющее вещество, его нельзя хранить нигде, ни в каких количествах…

Навальный считает «главной проблемой для Путина» не то, что он якобы приказал его отравить, а сам факт применения «Новичка». Российские власти утверждают, что производство боевых отравляющих веществ в РФ было прекращено еще в 1990-х годах, а к сентябрю 2017 года все их запасы были уничтожены.

Заражение произошло в гостинице (отель Xander Hotel в Томске). Потом прошло 3 или 4 часа, долгий период. Если бы я это («Новичок») съел или вдохнул, я бы, конечно, отбросил кони ну там за полчаса, за час.

Из этих рассуждений Навальный сделал вывод, что он, вероятнее всего, прикоснулся в номере к чему-то, на что был нанесен «Новичок» — например, снимал рубашку с вешалки и дотронулся до «плечиков». Ранее он выкладывал снятое его соратниками видео сбора вещей в номере, из которого он выехал. Из ролика следовало, что следы «Новичка» якобы были обнаружены на гостиничной бутылке с водой. При этом сам Навальный в интервью Дудю говорит, что вышел из номера «с бутылкой в руке», и предполагает, что на бутылку «Новичок» попал уже с его руки.

ФОС (фосфорорганическое соединение) Алексей сравнил с дихлофосом, который «выпьешь — и тебя откачают», а химическое оружие тем и опасно, что состоит из нескольких компонентов, и каждый компонент безвреден, и нужно микроскопическое количество, чтобы убить человека, и самое главное — оно растворяется в организме. «Ровно поэтому меня так долго держали в Омске, они ждали, пока все разложится в организме, и не будет никаких следов этого »Новичка«. Но тут они ошиблись просто с таймингом», — утверждает Навальный.

Спецборт, который доставил Навального в Берлин

По его словам, сначала «они» ждали, что пациент «просто помрет» или «превратится в этого овоща», а потом — что следы применения боевого отравляющего вещества исчезнут сами собой. «Идея была в том, чтобы меня не выпускать», — уверен оппозиционер. СМИ ранее сообщали, что транспортировка Навального за границу была осуществлена по согласованию между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, а омские врачи рассказали, что отмашку на перевозку пациента им давали напрямую из Кремля.

Врачи, которые меня перевозили, сказали: «Кома — это такая штука вот на этом этапе, что чем дольше ты (в ней) находишься, тем больше последствий». Если бы я еще несколько часов там в Омске находился бы, то, наверное, я бы интервью больше никогда не давал.

Напомним, что после транспортировки в Берлин Навальный еще достаточно долго оставался в коме. Его перевезли в Charite 22 августа, а 28 августа немецкие врачи сообщили, что оппозиционер все еще находится в коме, но уже без угрозы для жизни. Его вывели из комы только 7 сентября.

По словам Навального, решение везти его в немецкую клинику не было принципиальным. «Никто не хотел в немецкую клинику. Все просто понимали, что нельзя оставаться в омской клинике, потому что омская медицина легендарна даже по меркам российской медицины своей ужасностью, а потом самая главная штука была в том, что все понимали, что отравили, и все понимали, что сейчас он помрет, и поэтому важно, чтобы хотя бы начали лечить от отравления», — объяснил он.

Перевозка Навального в реанимобиле

Омские медики после проведенных в первые сутки после госпитализации анализов пришли к противоречивым выводам, но однозначно заявили, что Навальный не был отравлен. Среди звучавших гипотез — гипогликемическая кома, нарушения обмена веществ из-за диет, панкреатит. Недавно блогер Алексей Червонец обратил внимание на имя немецкого врача, благодарность которому после выписки особо и персонально выразил Навальный. Это оказался Кай-Уве Эккардт — известный специалист по диабету и трансплантации почек (а не токсиколог, как следовало бы ожидать). Из этого Червонец сделал вывод, что истинной причиной приступа и комы было не отравление, а совсем другие проблемы.