Что нас ждет 7 октября: главное за три минуты

Главные события:
- Рустам Минниханов проведет заседание совета безопасности РТ и, как ожидается, примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию КГМА;
- В Москве пройдет пленарное заседание Совета федерации — в рамках «правительственного часа» выступит глава МВД России Владимир Колокольцев;
- в Москве в режиме видеоконференции состоится заседание центрального штаба ОНФ — ожидается участие детского хирурга Леонида Рошаля, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелева, генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина и других;
- в Стокгольме Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по химии;
- в галерее современного искусства «БИЗON» проходят выставки «Порталы» этнофутуриста Сергея Орлова и «Порка» этического дизайнера одежды Аниты Грэй и художника Елены Алексеевой;
- в онлайн-формате в Москве стартует фестиваль популярной культуры «ComicCon Russia».
Не забудьте поздравить:
- Айрат Зиатдинов, главный врач Детской республиканской клинической больницы, депутат Госсовета РТ
- Ляйля Гарифуллина, директор центра современной музыки Софии Губайдулиной
- Рифгат Шагидуллин, директор ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ»
- Рамиль Ахметов, генеральный директор 12-й больницы Казани, депутат Госсовета РТ
- Данил Салихов, председатель Союза писателей РТ
еще больше именинников
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