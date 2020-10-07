Что нас ждет 7 октября: главное за три минуты

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Что нас ждет 7 октября: главное за три минуты

Главные события:

  • Рустам Минниханов проведет заседание совета безопасности РТ и, как ожидается, примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию КГМА;
  • В Москве пройдет пленарное заседание Совета федерации — в рамках «правительственного часа» выступит глава МВД России Владимир Колокольцев;
  • в Москве в режиме видеоконференции состоится заседание центрального штаба ОНФ — ожидается участие детского хирурга Леонида Рошаля, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелева, генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина и других;
  • в Стокгольме Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по химии;
  • в галерее современного искусства «БИЗON» проходят выставки «Порталы» этнофутуриста Сергея Орлова и «Порка» этического дизайнера одежды Аниты Грэй и художника Елены Алексеевой;
  • в онлайн-формате в Москве стартует фестиваль популярной культуры «ComicCon Russia».

Не забудьте поздравить:

  • Айрат Зиатдинов, главный врач Детской республиканской клинической больницы, депутат Госсовета РТ
  • Ляйля Гарифуллина, директор центра современной музыки Софии Губайдулиной
  • Рифгат Шагидуллин, директор ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ»
  • Рамиль Ахметов, генеральный директор 12-й больницы Казани, депутат Госсовета РТ
  • Данил Салихов, председатель Союза писателей РТ

еще больше именинников

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

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