Директор школы озвучила новую версию инцидента с упавшими в обморок учениками

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Директор школы №7 в Великих Луках Псковской области, где 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки, озвучила новую версию инцидента в беседе с «Комсомольской правдой».

Как пояснила Наталья Демиховская, школьники якобы не падали в обморок. По ее словам, дети побледнели, однако до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно. При этом женщина допустила, что взрослые сами спровоцировали ухудшение здоровья учащихся.

«Стали подходить к ним и спрашивать: «Тебе плохо?», а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие», — отметила директор, добавив, что школьная линейка не продолжалась во время госпитализации детей. Демиховская подчеркнула, что в школе учатся дети с разными заболеваниями.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в моче и крови школьников, которые потеряли сознание, не выявили наличие посторонних веществ. Он уточнил, что это лишь первый этап исследований, и окончательные результаты будут известны в пятницу, 9 октября. Ведерников добавил, что школу проверяет Роспотребнадзор, который не выявил отклонений в воздухе или воде, но проверяются «даже самые маловероятные» версии.

Школьникам стало плохо во время торжественной линейки. Одна из участниц мероприятия рассказала, что пострадавшие чувствовали себя очень плохо и их тошнило. После госпитализации состояние троих из них оценивалось как тяжелое, остальных — как среднее.