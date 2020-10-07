Колесникова призвала белорусов не покупать товары госпредприятий

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Reuters

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, которая в настоящее время находится под арестом, призвала белорусов отказаться от покупки товаров государственных предприятий республики. Об этом она сказала в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Она отметила, что отныне граждане будут знать, какие товары стоит покупать в магазине, поскольку они поддерживают белорусов, а какие не следует, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются.

Кроме того, Колесникова в своем обращении заявила, что белорусы больше не могут доверять банкам республики.

«Мы можем законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых уверены. Мы точно не пропадем», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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