Трамп решил рассекретить все документы о расследовании его связей с РФ

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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп уведомил, что дал разрешение снять секретность со всех документов о расследовании его предполагаемых связей с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я разрешил полностью рассекретить все без исключения документы, касающиеся единственного величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией обмана», — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что он также распорядился рассекретить все материалы о скандале с электронной почтой экс-госсекретаря и кандидата в президенты США на выборах 2016 года — Хиллари Клинтон.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер два года расследовал предположения о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы в 2016 году и обвинения в «сговоре Дональда Трампа с Россией». Мюллер подтвердил обвинения во «вмешательстве», которые опровергали в Кремле, однако не нашел свидетельств «сговора», наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.

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