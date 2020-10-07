Песков рассказал, чем займется Путин в день рождения

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в свой день рождения проведет больше десятка международных телефонных разговоров, а вечером встретится с друзьями и родными, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По-разному встречает этот день», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По словам пресс-секретаря, в первой половине дня президент проведет больше 10 телефонных разговоров, а вечером «это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает».

7 октября Путину исполнится 68 лет.

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