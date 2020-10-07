Путин считает важной сплоченность россиян

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Путин считает важной сплоченность россиян

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Сплоченность россиян вокруг национальных целей нужна для развития страны, заявил президент России Владимир Путин.

«При всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых, фундаментальных ценностей. Такая сплоченность жизненно необходима стране», — заявил Путин.

Президент добавил, что «мы сильны только вместе».

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