Уже хорош министр Алексей Перфильев объявил пьянству среди алтайских спортсменов

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев записал обращение к спортсменам, тренерам и руководителям спортивных федераций, потребовав от них отказаться от алкоголя. Те, кто будет замечен в употреблении спиртного, будут лишены поддержки со стороны Минспорта, пригрозил глава ведомства.

Обращение было опубликовано в официальном аккаунте министерства в Instagram. На видео Алексей Перфильев, стоя у Старого базара, рассказывает о трагедии, произошедшей в этом районе в конце июля. Тогда здесь погиб барнаулец Павел Рохлов, у которого произошла стычка с боксером Михаилом Старцевым. Уже в сентябре произошел еще один инцидент с участием спортсменов – в аварии на улице Аванесова погиб вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Вадим Орехов. В обоих случаях, как утверждает министр, был замешан алкоголь. «В конце сентября пять трагедия. Опять алкоголь. Уже хорош, достаточно Вы должны быть правильным примером. Поэтому никакого алкоголя. Увидим алкоголь – все, на выход», — сказал Перфильев.

К видеозаписи прикреплено разъяснение, согласно которому те спортсмены, которые будут уличены в публичном употреблении алкоголя, лишатся помощи и поддержки Минспорта и его руководителя лично. «Спортсмен может и дальше продолжать заниматься любимым делом, но уже сам по себе. Без нас. Потому что спортсмен — понятие круглосуточное», — указано под постом.

Пока не известно, будет ли озвученная мера применяться на практике. Так, в смертельной драке на Старом базаре принимала участие чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, которая по некоторым данным могла быть пьяна, однако пока она проходит по делу как свидетель. При этом Перфильев ранее говорил, что у него нет оснований применять какие-то санкции к Ворогушиной, которая выступает на соревнованиях в качестве судьи.