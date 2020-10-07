Пожар на складе в Ростове-на-Дону неожиданно подарил горожанам незабываемый фейерверк

Горели два склада с пиротехникой и макулатурой.

На территории двух складских помещений магазина фейерверков на одном из рынков Аксая (Ростов-на-Дону) 6 октября вспыхнул пожар, сопровождавшийся звучным и ярким салютом.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС Ростовской области вызов поступил в 14.28, на место тут же выехали пожарные расчеты. Людей с рынка и прилегающей территории срочно эвакуировали. В тушении задействованы 36 человек и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 220 кв.м.

Судя по видео, который прислал один из подписчиков 1rnd, над рынком поднимается серый дым, на фоне которого ярко вспыхивают огоньки петард и фейерверков. По счастью, пожар удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших, разве что владелец магазина «погорел». Можно сказать, повезло. Вот в Орле во время взрыва склада с пиротехникой погибли и арендатор, и его 20-летний сын. Тогда в Агентстве пожарной безопасности при орловском «Городском центре экспертиз», комментируя взрыв на складе пиротехники, назвали сразу несколько причин. По счастью без жертв обошелся пожар в магазине фейерверков в Москве, который произошел два года назад.

Хотя каждый новый год медики предупреждают об опасности использования всех этих взрывоопасных предметов, на которые так любят любоваться люди. И никакие рекомендации их не останавливают, несмотря на трагические случаи. К примеру, в Южном Бутове на День Москвы фейерверки чуть не поубивали людей. А в Челябинске мужчину убило свадебным салютом. Впрочем это не только наша безалаберность. Несколько лет назад в итальянском Бари произошел взрыв на пиротехническом заводе, который привел к гибели 7 человек.