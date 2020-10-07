Пенсионная реформа сильно понизила рейтинг Путина

Разочарование людей в органах власти началось после принятия пенсионной реформы, об этом рассказал в интервью политик и ученый, профессор Сибирского государственного технологического университета науки и техники Всеволод Севастьянов, 6 октября ИА Красная Весна.

Отменят пенсионную реформу или нет: последние новости

В ходе интервью журналист попросил профессора дать оценку принятой 2 года назад пенсионной реформе.

«Очень неудачный закон… Его, ведь, практически, никто не принял — я не знаю пенсионеров, которые бы к нему относились положительно», — ответил Всеволод Николаевич.

Он пояснил, что было не корректно при проведении этой реформы ссылаться на опыт западных стран. Пенсионные выплаты в России не составляют 40% от заработной платы, как на Западе. Пенсии в России значительно ниже, чем зарплата, это является одним из основных мотивов пенсионеров не потерять работу по достижении пенсионного возраста. Помимо этого, Всеволод Николаевич акцентировал внимание на том, что продолжительность жизни в нашей стране ниже, чем в странах Запада.

По мнению профессора, эта первая инициатива власти, которая вызвала резкое неприятие, в том числе и со стороны старшего поколения. Существенно сказалось это и на рейтинге президента.

«Он высокий рейтинг всегда имел (он и сейчас имеет немаленький), а вот споткнулся он на этом. Он взялся „защищать“ этот проект правительства, „взял на себя“ это. Ну, вот, наверное, напрасно», — сказал Всеволод Николаевич.

Также, в качестве примера разочарования народа во властных институтах, Всеволод Николаевич привел ситуацию с явкой на муниципальных выборах, прошедших 3 сентября этого года.

«Вот, последние выборы. Они, правда, в муниципальные органы власти, большей частью, но и 18 губернаторов выбирались. Явки-то нет — народ просто не ходит, он „ногами голосует“, как принято говорить», — поведал ученый.

Профессор считает, что реформа могла бы быть принята людьми, если бы носила добровольный характер. То есть если бы человек, достигший пенсионного возраста, изъявлял желание работать дальше, то пусть бы работал еще пять лет без выхода на пенсию.

«А всё это ввели некой обязаловкой, при которой пенсию ты получать не будешь, если ты работаешь дальше. Вот такая ситуация. Очень неудачный закон в этом смысле. И с точки зрения, на самом деле, сохранения здоровья», — сказал он.

На вопрос журналиста, нужно ли отменять пенсионную реформу, Всеволод Николаевич заявил, что отменять не обязательно, а вот существенно изменить просто необходимо.

«Надо что-то с этим делать, конечно. И даже не ради авторитета власти, а ради того, чтобы народ чувствовал себя поувереннее как-то», — ответил профессор.

Возврат к прежнему пенсионному возрасту в России приведет к ряду негативных последствий для разных возрастных групп. Об этом заявила заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

По ее словам, экономический кризис, который разворачивается в России на фоне пандемии коронавируса, заставляет народ и власть вновь задумываться об отмене пенсионной реформы. За возвращение прежних границ выхода на пенсию действительно высказывается большинство россиян. Однако эксперт уверена, что делать этого не стоит, поскольку в долгосрочной перспективе данная мера очень опасна для страны.

«Возврат к прежним границам пенсионного возраста не принесет ничего, кроме краткосрочного и незначительного ослабления социального недовольства. Но такое решение имело бы однозначно негативные последствия и для финансов пенсионной системы, и для положения людей старших возрастов на рынке труда», — пишет Синявская в колонке, опубликованной в «Ъ».

Она добавляет, что параллельно с повышением пенсионного возраста государство разработало ряд программ по поддержке людей старшего поколения, в том числе программы по профессиональной переподготовке, переобучению и дальнейшему трудоустройству граждан старше 50 лет.

«И в какой-то мере в период пандемии этот вектор движения выступает защитой от масштабной дискриминации пожилых людей», — подчеркивает эксперт.

А если пенсионную реформу отменить, это может нанести серьезный удар по пожилым гражданам, добавив им проблем с трудоустройством.