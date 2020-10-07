В Москве впервые с середины июня умерли более 40 человек из-за COVID-19

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших достигло 5442, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве за прошедшие сутки скончался 41 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В последний раз в столице более 40 человек с коронавирусом умерли 19 июня. Напомним, за последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. Это второе максимальное значение по суточному приросту зараженных в стране. Рекорд по числу новых заболевших был поставлен 11 мая, когда инфицировались 11 656 человек.

В пятерку регионов с наибольшим числом заразившихся за сутки вошли Москва — 4 082 человека, Санкт-Петербург — 411, Московская область — 347, Ростовская — 253, Нижегородская — 204.

За последние сутки в Татарстане обнаружили 25 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего в республике с начала пандемии по нарастанию зарегистрировано 7 389 зараженных. Выздоровели 6 298 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Умер 81 пациент.