В анализах Алексея Навального обнаружен яд

Каким веществом был отравлен Алексей Навальный сообщили в ОЗХО. Оппозиционер был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.Там подтвердили, что в организме российского политика найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против него отравляющего вещества из группы «Новичок».В свою очередь Министерство иностранных дел России назвало отчет ОЗХО о наличии в биоматериалах оппозиционера Алексея Навального следов отравления спланированным продолжением «фантастической истории», которая была инициирована «с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками».

Как отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, Россия намерена представить государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в разбирательстве по поводу случившегося с Алексеем Навальным нет новой информации.Ранее Навальный вновь возложил ответственность за свое отравление на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. Об этом он заявил в интервью блогеру Юрию Дудю.