«Ложись и помирай». Жители Алтайского края бьют тревогу и просят Томенко «починить» минздрав

В воскресенье, 4 октября, глава региона Виктор Томенко опубликовал в Instagram новый пост прямиком из больничной палаты, где он в данный момент лечится от двухсторонней пневмонии. За два дня подписчики оставили ему около тысячи комментариев. Часть из них — пожелания скорейшего выздоровления, другая — жалобы. О том, что беспокоит жителей края — наш обзор.

"Скорая помощь" в Барнауле.

Altapress.ru

«Скорая помощь»

В течение последней недели в крае наблюдается ежедневное увеличение числа заболевших COVID-19. Не удивительно, что в такой ситуации граждан волнует работа экстренных служб.

«Вызвали „скорую“ вчера в 19.00, у моего отца температура держится уже неделю 37−38, человеку 72 года, астматик ещё к тому же. Скорая до сих пор едет к нам. В поликлинику не дозвониться. Врача на дом вызвать невозможно. В скорую повторно дозвонился с пятого раза!!! После 30−40 гудков только ответили. И это скорая. Творится что-то ужасное в этом мире. Если заболел просто ложись и помирай.», — пишет один из комментаторов.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.

Анна Зайкова.

Ситуация распространенная. И краевой минздрав ранее уже давал комментарий по этой проблеме. Дело в том, что в Барнауле работают почти 70 бригад «скорой помощи», которые ездят по городу 24 часа в сутки.

Однако из-за сезонного роста заболеваемости вызовов стало значительно больше — более 1500, вместо привычных 800. В краевом минздраве проблему признают, но простых решений в сложившейся ситуации не видят.

Система здравоохранения

«Выздоравливайте! И займитесь уже ситуацией в краевом здравоохранении», — обращаются жители края к Виктору Томенко.

Откровенное недовольство медицинским обслуживанием связано с там, что граждане не понимают, как действовать в случае появления симптомов коронавируса. Комментарии под публикацией губернатора пестрят историями подписчиков о безуспешных попытках получить хоть какое-нибудь лечение.

Алейская центральная районная больница.

Дмитрий Лямзин

«Врач терапевт при явных симптомах отказал в тесте, сдала платно — ковид положительный. Сидим уже 10 дней дома всей семьей, ждем пока мой анализ перепроверит Роспотребнадзор. Просто треш… Поликлиника № 12 вот уже больше 10 дней знает, что у нас в семье есть ковид-положительный больной, и ничего не предпринимает. Сегодня пришлось надеть маску и ехать ругаться в регистратуру».

«Виктор Петрович! Здравствуйте! Что происходит в крае? Что творится в клиниках? У меня на опыте только трое подтвержденных с ковид. Дети болеют, у одного из них сахарный диабет 1 типа. Сегодня обзванивают и частные, и гос. учреждения — везде футболят. Что делать? Ковидные сидят дома с температурой и плохим состоянием. «Скорая» с температурой не принимает. Мы брошены на самовыживаемость или??? Понимаю, вы сами болеете. А простым смертным что делать?

«В Заринске мест не хватает в госпитале!!! Тесты не хотят брать! А в газете «Новое время» составили список лекарственных препаратов для самостоятельного лечения ОРВИ и пневмонии! Как сами люди могут определить, что у них пневмония?».

Медицина. Больница.

CC0

«Надеюсь, после вашего выздоровления вы обратите внимание на минздрав, как они забивают на всех, и поймете, почему такая численность больных».

«У меня пневмония. Жду результат теста. Попасть на прием в диагностический — это тот еще квест, не каждый выдержит. Сидеть в очереди с температурой по 12 часов. Всем сложно — и пациентам, и врачам. Будем добрее и терпеливее друг к другу. Время такое сейчас сложное для всех».

Дистант

Также поводом для дискуссии в комментариях стал вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение. Оказалось, не все родители с ужасом смотрят на такой формат обучения.

Линейка на День знаний в школе № 53.

Анна Зайкова.

«Почему школы не закрывают? Дети хоть и в легкой форме болеют, они разносят это по семьям. В городе эпидемия», — задал вопрос один из родителей. И тут же получил ответ от официального аккаунта краевого правительства.

Согласно санитарным правилам, класс может быть закрыт на карантин, если количество заболевших учеников достигает 20%. Решение о закрытии класса принимает директор школы и краевой минздрав.

Однако есть вероятность, что в ближайшее время региональные власти ужесточат меры, в том числе касающиеся образования. Например, школьников обяжут носить маски и, возможно, сдвинут осенние школьные каникулы на две недели ранее установленного срока.

Линейка на День знаний в школе № 53.

Анна Зайкова.

«Народ, вам не угодишь. Когда все было закрыто, все верещали о нарушении прав и свобод. Теперь получайте. Так нет же, снова не так! Сами-то сидите дома, носите маски. Каждый несет ответственность за себя, и не нужно ничего закрывать».

Напомним, 6 октября Роспотребнадзор направил письмо заболевшему коронавирусом Виктору Томенко с предложением вернуть ряд ограничительных мер против распространения COVID-19. Скорее всего, губернатор и временно замещающий его в настоящее время Виталий Снесарь согласятся с предложениями Роспотребнадзора.

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