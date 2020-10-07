Нашлось подтверждение тяжелого состояния Бориса Моисеева

Продюсер Евгений Фридлянд заявил, что певец Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии, а его окружение, вместо того, чтобы помочь артисту, пытается на нем заработать. Издание «Собеседник.ru» приводит комментарий продюсера, в котором он утверждает, что у артиста отобрали и дом, и деньги.

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Как сообщали некоторые СМИ, самочувствие Моисеева серьезно ухудшилось в последнее время; по некоторым данным — он прикован к постели. Бывший продюсер певцы Фридлянд заявил, что не удивлен таким поворотом. По его словам, нынешнее окружение Моисеева сделало все, чтобы тот не вернулся к своей привычной жизни.

«Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке. Поэтому они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали», — рассказал он.

Продюсер добавил, что хотел отправить певца на лечение в Израиль, однако у него это не получилось. А окружение Моисеева тем временем продало его дом, потратив все вырученные деньги на костюмы и новое шоу.

«Боря остался без дома, без здоровья и без денег», — констатировал Фридлянд.

Напомним, около десяти лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену и продолжил злоупотреблять алкоголем и курением. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.