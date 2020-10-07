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Азия
Кузин решился на мужской поступок
Кузин решился на мужской поступок
По
mavit
-
07.10.2020
5
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mavit
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Очень большой телескоп (VLT) помог астрономам заметить, что вокруг чёрной дыры расположилось шесть галактик. Данный феномен поможет учёным лучше понять процессы формирования массивных чёрных...
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