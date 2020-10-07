США призвали мирно урегулировать кризис в Киргизии

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AP

США призывают стороны, которые вовлечены в политический кризис в Киргизии, мирно урегулировать ситуацию в этой стране, сложившуюся после парламентских выборов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Twitter посольства США в Бишкеке.

Американские дипломаты уведомили, что США внимательно следят за событиями в этой азиатской республике.

«Мы просим все стороны воздерживаться от насилия и разрешить спор вокруг результатов выборов мирным путем», — говорится в сообщении.

Как отмечает американское диппредставительство, США поддерживают киргизский народ в определении путей дальнейшего развития республики. Также в посольстве США подчеркнули, что происходящие в Киргизии события являются отражением внутренних процессов, а не внешнего влияния.

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