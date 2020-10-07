Диагностический центр Алтайского края отрицает наличие многочасовых очередей КТ паралич красной зоны

Это лишь один из примеров столпотворения на входе в медучреждение

Руководство Диагностического центра Алтайского края (ДЦАК) ответило на информацию в СМИ и социальных сетях о пробуксовках в работе «красной зоны» учреждения. Ранее барнаульцы жаловались на огромные очереди на компьютерную томографию легких (КТ), прикладывая многочисленные фотографии и дополняя их своими рассказами о длительном ожидании процедуры. Однако в своем официальном профиле в Facebook представители центра заявили, что многое из транслируемого якобы не соответствует действительности.

Как пояснили в учреждении, в настоящее время «красная зона» ДЦАК действительно работает с очень серьезной нагрузкой. Большое число обращений туда объясняется сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, а также увеличением числа заболевших COVID-19 в Алтайском крае. Но в центре заверили, что даже несмотря на это, медицинские работники делают для пациентов все возможное. «Жители края с подозрением на пневмонию, доставленные бригадами скорой медицинской помощи, принимаются в круглосуточном режиме. Для увеличения объемов обследования был задействован второй компьютерный томограф, что позволило сократить очередность», — сообщили в ДЦ.

Также представители учреждения отметили, что на улице, как пишут в социальных сетях, якобы никто не стоит. В Диагностическом центре не стали скрывать, что такие прецеденты действительно были. Однако в учреждении заявили, что это будто бы имело место только в теплое время года, когда сопровождающие пациентов ожидали их на улице, либо уже обследованные пациенты ожидали приезда «скорой помощи». В настоящее время все желающие размещаются внутри учреждения. «На фотографиях, которые активно распространяются в социальных сетях, в том числе сопровождающие. Потоки пациентов разведены на несколько кабинетов, в которых принимают ТРИ терапевта, а не один, как пишут в социальных сетях и СМИ. В коридорах и холлах, где пациенты ожидают приема врача работает система кондиционирования, имеется необходимое количество посадочных мест», — заявили в медорганизации.

Кроме того, сотрудники ДЦАК обратили внимание на то, что компьютерная томография (КТ) относится к высокоточным лучевым методам диагностики и при ее выполнении используется рентгеновское излучение, что также нагрузка на организм. Для проведения КТ необходимы веские основания. Выполняется КТ только по рекомендации лечащего врача.

В числе замечаний в адрес «красной зоны» было и длительное ожидание, тогда как исследование якобы проводится «за 10 минут». В центре пояснили, что сама процедура КТ действительно проводится быстро — до 10 минут на получение рентгенлаборантом снимков. Однако, после этого врач-рентгенолог должен внимательно изучить и описать полученное изображение. На это иногда требуется куда больше времени, в зависимости от сложности случая. «Все вышесказанное легко проверить. Для этого нужно просто подъехать и посмотреть на то, как на самом деле выглядит вход в «красную зону», — заключили представители центра.

Между тем в соцсетях распространяется очередная история зараженного коронавирусом жителя Алтайского края, которого направили на КТ в ДЦАК. «Сказка про добрых врачей закончилась сразу, как только я вышел из скорой возле Диагностического центра. Перед входом, на улице, стояла очередь около 30 человек. Женщины, мужчины разных возрастов, 90-летняя бабушка на коляске… Погода стояла довольно прохладная и ветреная, и вот мы, которых привезли на КТ с подозрением на пневмонию — стоим на улице и ждем своей очереди», — распространяется подтвержденное фотографиями сообщение в Facebook об опыте, имевшем место в конце сентября. Как уточнил автор, он ждал процедуры более полутора часов, затем — около трех часов приема у терапевта. «Спросила про жалобы, сказал про жар и озноб. Померила дистанционно температуру и убрала, не показав мне: у вас 36,6!!! Парацетамол я просить уже не стал…. Все у меня хорошо, госпитализация не нужна. Снимок не дадим, так-как пленка кончилась», — рассказал пользователь. Он уточнил, что по приезду домой измерил температуру, и она оказалась равна 38,3° С. К начале октября мужчине стало легче.

Напомним, что фотографии очередей, возникших в краевом Диагностическом центре, ранее опубликовали и пользователи сообщества Bаrnaul22 «ВКонтакте». Они утверждали, что им порой приходится ждать до ночи результатов КТ, поскольку в центре якобы работает только один такой аппарат. Люди, по словам очевидцев, толпились и в фойе, и на улице. Они переживали, что в очередях могут быть зараженные коронавирусом, и что это может привести к вспышке заболевания. Заметим, что некоторые опубликованные ранее фото якобы были сделаны глубокой ночью, и на них множество граждан.

О сложной ситуации с прохождением КТ упоминал и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время онлайн-конференции, прошедшей 21 сентября. Тогда ему сообщили о жалобах пациентов с выявленной пневмонией, прошедших КТ в Диагностическом центре Алтайского края, но будто бы получивших отказ в госпитализации из-за нехватки мест. Попов рассказал, что коечный фонд свободен на 20 %, и отметил, что показания для госпитализации определяет врач. Со случаями немотивированных отказов в госпитализации он пообещал разобраться при наличии сигналов.

Что касается в целом ситуации с компьютерной томографией легких, то Попов сообщил, что сделать ее можно в пяти центрах, однако нагрузка на аппараты существенно возросла с учетом осеннего роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. «В связи с этим объемы компьютерной томографии увеличены. Если раньше мы выполняли около 250 исследований в сутки в пяти КТ-центрах, то сегодня этот показатель достигает 425 исследований в сутки», — сообщил министр.

Напомним, что руководство Диагностического центра Алтайского края ранее уже попадало в неприятные истории. Так, главврач учреждения Оксана Лексенкова оказалась втянута в скандал с выплатами медикам центра: они заявляли, что не получили обещанных денег. Тогда права врачей активно защищал заведующий отделением ультразвуковой диагностики Андрей Рожанский, а позже стало известно, что Лексенкова ранее настойчиво просила его написать заявление об уходе с поста. В итоге медик все же сохранил должность, в ней он числится по настоящее время.