Пафосные коробки под новогодние подарки обойдутся дороже самих сладостей благодаря ставропольским чиновникам

На подарочные ларцы потратят более миллиона рублей — краевые власти намерены закупить 600 новогодних сладких подарков.

Ставрополье не первую неделю уверенно держит сомнительное лидерство в Северо-Кавказском федеральном округе по заболеванию коронавирусом, однако краевое правительство между этапами борьбы с пандемией усиленно готовится к встрече грядущего 2021 года. Об этом сообщает «Блокнот Ставрополь».

На портале госзакупок был размещен аукцион на приобретение 600 новогодних сладких подарков, которые намерены приобрести краевые чиновники. Стоить это бюджету Ставрополья будет 864 тысячи рублей. Сумма не малая, но и наборы роскошные.

Как следует из технического задания аукциона, вес каждого новогоднего «кулька» должен быть не менее 2,677 кг и включать в себя 70 видов конфет и шоколада. Причем в документации скрупулезно оговаривается, сколько штук и каких видов сладостей должно содержаться в наборе, какая у каждой из конфет должна быть обертка и какой вес.

Для таких королевских наборов уже куплены (разумеется, за счет краевого бюджета) упаковки — 600 сувенирных ларцов, выполненных в пафосном стиле. Краевое правительство расщедрилось на закупку фанерных сундучков с символикой года Быка, выложив за них чуть более миллиона рублей. По желанию заказчика ларцы выполнены из трехмиллиметровой фанеры и имеют форму «прямоугольного параллелепипеда, с овальными углами».

Размер каждого ларца, который должен выдержать вес не менее 4 кг — 332х150х305 мм, все углы и изгибы должны иметь перфорацию «гармошка», дабы подарочный ларец не треснул под тяжестью содержимого. Декор, по замыслу чиновников, должен поразить воображение счастливцев, которым достанется ларец. Фанерные ларцы щедро позолочены, украшены снежинками и блестками, с лицевой стороны красуется глиттерная надпись «С НОВЫМ 2021 ГОДОМ», на каждой боковине не менее сверкающий лозунг «Ставрополье рулит», ну а непосредственный «виновник торжества» Бык притулится на тыльной стороне ларца, затерявшись среди снежинок.

Для кого предназначены столь щедрые новогодние подарки — каждый комплект обойдется в более, чем 30 тысяч рублей — история умалчивает.

Напомним, что простым россиянам, чтобы порадовать близких на праздник, все чаще приходится залезать в долги. Так в 2020 году на покупку подарков к 8 марта граждане РФ взяли микрокредитов на 2,5-2,7 миллиарда рублей.

Автор текста: Николай Огарёв