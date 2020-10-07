Глава ФАС озвучил цену одной дозы вакцины от COVID-19

Одна доза российской вакцины от коронавируса будет стоить не более 1 тыс. рублей. Об этом рассказал сегодня глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», — цитирует ТАСС Артемьева.

Глава ФАС отметил, что далее тариф будет только снижаться. О какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь, Артемьев не пояснил.

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