Власти Москвы оценили запасы коек для заболевших COVID-19

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с числом коек в столице для заболевших коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 1», пишет РИА Новости.

По ее словам, сегодня в столице хватает мест для пациентов с COVID-19, однако запасы не бесконечны. «Коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец», — указала Ракова.

Ранее Ракова заявила, что власти Москвы считают, что рост случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице связан с «тотальным несоблюдением масочного режима». Она также пояснила, что при необходимости столичные власти могут открыть еще два временных госпиталя для заразившихся коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. В Москве 6 октября также был поставлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице выявили 4082 заболевших COVID-19. В Кремле заявили о готовности к любому развитию событий.