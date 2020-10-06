Постпред при ОЗХО: Россия выполняет все обязательства по запрету химоружия

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на пресс-конференции в здании российского посольства…
Peter Dejong/AP
Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по конвенции о запрете химического оружия. Об этом пишет ТАСС.
«Германия должна, наконец, откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи», — добавил Шульгин.
Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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