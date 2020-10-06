Постпред при ОЗХО: Россия не будет оправдываться из-за ситуации с Навальным

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Алексей Навальный

Sergei Karpukhin/Reuters

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации с Алексеем Навальным, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия «никому ничего не должна», в том числе Германии и другим странам, которые бездоказательно настаивают на причастности Москвы к его «отравлению».

«Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — заявил Шульгин.

Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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