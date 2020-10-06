СМИ: Турция отправила С-400 в черноморскую провинцию для проведения испытаний

Также был издан приказ о закрытии воздушного пространства на 10 дней для аэропорта Синоп, указывает Duvar.

Как сообщалось ранее, в период с 5 по 16 октября на ракетный полигон Синоп будет направлено 10 воздушных целей типа Banshee для использования в испытаниях системы ПВО С-400.

Согласно данным озвученным ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разрешил предварительную активацию системы до испытаний под Синопом для проверки возможностей радаров на аэродроме Мюртед под Анкарой в период с 28 сентября по 2 октября. При этом подчёркивается, что во время испытаний командиры на наблюдательном посту должны будут получать разрешение президента Турции на каждый пуск ракеты за два часа до его проведения.

Напомним, что решение Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вызвало резко негативную реакцию со стороны США и НАТО в целом. США настаивают на том, что Турция должна отказаться от российских систем ПВО.

Поскольку Турция заявила, что не откажется от систем С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы разработки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что покупка Анкарой систем С-400 представляет риск для НАТО и может привести к санкциям США.