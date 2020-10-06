Адвокат назвал причину смертельного ДТП с участием звезды «Холостяка»

Кадр: @korotkova_viktoriya

Загруженный участок дороги на Кутузовском проспекте в Москве не позволил звезде реалити-шоу «Холостяк» Виктории Коротковой избежать смертельного ДТП. Об этом в комментарии Telegram-каналу «НеМалахов» заявил ее адвокат Владислав Подшибякин.

«Сейчас главное дождаться результатов процессуальной проверки следствия», — подчеркнул он. Защитник выразил соболезнования семье и близким погибшего. Он попросил не делать выводов о виноватых и дать возможность правоохранительным органам во всем разобраться.

ДТП произошло 5 октября около 23:00. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а Короткова была за рулем Mercedes Gelandewagen. Мужчина, 39-летний Александр Новиков, погиб на месте. По предварительным данным, участница реалити-шоу в момент вождения была трезва. Момент аварии попал на видео.

Instagram-модель Виктория Короткова участвовала в реалити-шоу «Холостяк» и соревновалась за право стать девушкой певца Егора Крида. Короткова дошла до финала, но артист предпочел ей другую девушку — модель Дарью Клюкину.