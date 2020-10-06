Дочь Юлии Началовой начала карьеру в шоу-бизнесе

13-летняя дочка певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, вероятно, намеревается продолжить дело своей так рано ушедшей звездной мамы. Впервые девочка вышла на сцену в эфире программы «С добрым утром, малыши!» Это первый музыкальный номер, который она подготовила для эфира, — песня написана специально.

В настоящее время девочка живет с дедушкой и бабушкой Виктором и Таисией Началовыми. Композитор Виктор Началов, автор большинства песен своей звездной дочери, теперь всю душу вкладывает в талантливую внучку. Вера занимается вокалом, играет на фортепиано, участвует в музыкальных конкурсах, победила в поэтическом соревновании, школьной олимпиаде.

Конечно, все поклонники Юлии Началовой с готовностью поддержали дебют ее дочери. Поскольку официальный «Инстаграм» Юлии не закрыт для комментариев, свои отзывы фолловеры оставляют на ее странице: «Молодчинка, Верочка, умничка. И голосок у тебя такой чистый, такой же, как был у твоей мамы. Какой-то одинаковый что ли», «Голос Юлечки прямо точь-в-точь», «Какая же талантливая и восхитительная девочка! Вся в мамочку, но и папино тут не отнять», — продолжают писать комментаторы в Сети.

Папа Веры, футболист Евгений Алдонин, также много времени уделяет старшей дочери — она всегда желанный гость в его новой семье и с радостью приняла новость о рождении младшей сестренки в ноябре прошлого года. Конечно, отец был бы рад спортивной карьере дочери, но Вера призналась, что она стопроцентный гуманитарий.