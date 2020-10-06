Путин отмечает 68-летие

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Президент России Владимир Путин
Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президенту России Владимиру Путину в среду, 7 октября, исполняется 68 лет, передает РИА «Новости».
На посту главы государства он встретит свой день рождения уже в шестнадцатый раз.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в первой половине дня Путин будет заниматься текущими российскими делами, а также проведет более десятка международных телефонных разговоров.
Остаток дня российский лидер посвятит друзьям, родным и близким.
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