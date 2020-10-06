Постпред при ОЗХО: РФ не приемлет разговора с позиции угроз в ситуации с Навальным

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Алексей Навальный
Sergei Karpukhin/Reuters
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что в ситуации с расследованием инцидента с блогером Алексеем Навальным Москва не приемлет разговора с позиции угроз и ультиматумов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что российская сторона готова сотрудничать по делу блогера, «но исключительно на равноправной, взаимоуважительной основе».
Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.
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