Байден заявил, что «силы тьмы» разделяют американцев

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Джо Байден

Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, выразил мнение, что «силы тьмы» разделяют американцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, «силы тьмы», «разделения», «прошлого» тянут американцев «в разные стороны, прижимают к земле» и удерживают».

«Нужно строить не стены, а мосты, не сжимать кулаки, а раскрывать объятья. Многие американцы хотят усугубить разделение между нами, а не излечить его», — отметил Байден.

Политик также заверил, что они не позволят экстремистам и сторонникам «превосходства белой расы» свергнуть США, «которая всегда была безопасной гаванью и домом для всех, независимо от того, откуда они пришли».

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