Просто мрак ведущая программы Ревизорро забраковала проверенные Алтайском крае заведения

На YouTube-канале «Пятница» вышел выпуск шоу «Ревизорро», в котором ведущая программы Ксения Милас посетила Алтайский край. Она проверила на чистоплотность мини-гостиницу в Бийске и оценила уровень подготовки двух общепитов к приему гостей. От увиденного в заведениях региона Милас осталась в шоке и попросила Управление Роспотребнадзора обратить на них пристальное внимание, называя свою передачу официальным обращением в орган. Напоследок столичная гостья пообещала вернуться и проверить, прислушались ли владельцы объектов к ее строгим замечаниям.

Первый визит съемочная группа телеканала во главе с Ксенией Милас нанесла в туристический комплекс «Холмогорье» в предгорной части края, а именно в кафе под названием «Укроп и гренка», которое обещает посетителям гастрономические изыски из местных продуктов и рецепты, близкие к природе. Однако как только в алтайском заведении появились операторы, из общепита тут же исчез весь персонал, а отбиваться от москвичей остался лишь арендатор данного кафе. В ходе проверки Милас обнаружила там полную антисанитарию, просроченные продукты, насекомых на кухне и отсутствие маркировок. При этом хозяин «Укропа и гренки» лишь разводил руками и придумывал разного рода оправдания, в том числе запросто выбрасывал целые кастрюли приготовленных для посетителей блюд в доказательство того, что это ненужные остатки. Ведущая программы осталась в полном шоке и от ситуации на объекте, и от поведения руководства кафе. «Это просто мрак! Выткните мне глаза! Я хочу это развидеть», — заявила она и обратилась к сотрудникам Роспотребнадзора с просьбой проверить данное заведение.

Следующим пунктом телевизионщиков стал Бийск, где для начала Милас проверила чистоту воздуха и была приятно удивлена тем, что он соответствовал норме даже в центре наукограда. После этого ведущая решила проинспектировать, так ли чисто в местах для размещения приезжих, и отправилась в мини-гостиницу с одноименным названием «Бийск». Там на удивление ведущей «Ревизорро» не оказалось никого, кроме девушки-администратора. Хозяин заведения в телефонном разговоре с ней заявил, что не приедет ради общения со съемочной группой из Москвы, и попросил гостей оформить все претензии в письменном виде, пообещав их рассмотреть в течение пяти дней.

Это возмутило настроенную довольно дружелюбно Милас и она приступила к проверке. Надо отметить, что поначалу администратор, которая оказалась по совместительству и горничной, даже получила несколько комплиментов по части чистоты, однако к концу мнение ведущей изменилось: она обнаружила пятна на матрасе, пыль в труднодоступных местах, чужие волосы на чистой постели и отсутствие горячей воды. В результате ею был сделан неутешительный вывод: «Ревизорро не рекомендует».

Последним в числе проверенных «Пятницей» алтайских заведений стал ресторан при мараловом хозяйстве «Каимское+». Там Милас выяснила, что у работников кухни нет санитарных книжек и рабочей формы, продукты хранятся в неположенных местах, а потолки украшают свисающие над столами мухоловки. Примечательно, что в ходе проверки телеканала персонал кухни по одному постепенно покинул рабочие места, а шеф-повар и вовсе убежала в слезах. При этом самих телевизионщиков запер внутри какой-то человек, который представился им гостем. В результате ведущей даже пришлось обратиться в полицию. По итогам проверки вердикт был тем же, что и в двух предыдущих заведениях. На прощание Ксения Милас пообещала вернуться и проверить, обратили ли внимание владельцы на ее замечания.