Рамзан Кадыров сделал блогеру щедрый подарок

В Сети обсуждают визит Артема Калайджяна к главе Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 5 октября отмечал 44-й день рождения. В честь праздника ему нанес визит популярный сочинский Instagram-блогер, известный как актер сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян. Повлияла ли популярность блогера с аудиторией в 3,9 млн подписчиков или хорошее настроение у главы республики, но Кадыров очень тепло принял гостя. Вместе они сняли вайн, в котором президент Чечни оказывает Артему полезную услугу: одним срочным звонком начальнику ГАИ блогер возвращает себе водительские права.

Артем, удивленный властью и щедростью Рамзана Ахматовича, заявляет, что отныне он — начальник ГАИ, но политик настоятельно просит блогера не наглеть. Калайджян тут же возвращает свои слова обратно, мол, просто пошутил.

«Хорошо иметь таких друзей как Рамзан Ахматович», «А можно мне рядом присесть и пару звоночков сделать?», «За меня словечко замолви», «А так можно было?» — пошутили в комментариях подписчики блогера.

Однако многие пользователи разнесли юмористический ролик Артема и назвали его неуместным, т.к. в его стране «происходит беспредел» и сейчас не самое подходящее время для вайнов. Также блогера пристыдили за популяризацию коррупции.

Отметим, что это не первый раз, когда Рамзан Кадыров принимал участие в съемке юмористического видео. Он уже снимал вайны вместе с Instagram-блогерами Амираном Сардаровым и Михаилом Литвиным.

Также политик дружит с экс-лидером Black Star Тимати. В сентябре рэпер отмечал свой день рождения в компании главы Чечни. Политик поздравил Тимати в своем Instagram.

Правда, несколько раз аккаунт Кадырова в Instagram блокировали. Как объяснили в пресс-службе Facebook, страницы президента Чечни удаляются специально, т.к. он находится под санкциями США.