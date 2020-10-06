Врачи назвали самую подверженную COVID-19 возрастную группу

Самая подверженная COVID-19 возрастная группа — это люди трудоспособного возраста, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на форуме «Дни вирусологии — 2020».

«Основное количество заболевших приходится на трудоспособный возраст, возраст наиболее активного общения людей», — цитирует РИА «Новости» специалиста.

По словам Пшеничной, в России 70% заразившихся — люди в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. Это второе максимальное значение по суточному приросту зараженных в стране. Рекорд по числу новых заболевших был поставлен 11 мая, когда инфицировались 11 656 человек.

В пятерку регионов с наибольшим числом заразившихся за сутки вошли Москва — 4 082 человека, Санкт-Петербург — 411, Московская область — 347, Ростовская — 253, Нижегородская — 204.

За последние сутки в Татарстане обнаружили 25 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего в республике с начала пандемии по нарастанию зарегистрировано 7 389 зараженных. Выздоровели 6 298 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Умер 81 пациент.